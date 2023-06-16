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Президент России Владимир Путин предложил узаконить понятие «частичная занятость», что в перспективе поможет не лишиться пособий по уходу за детьми-инвалидами, имея дополнительный доход. Об этом он заявил во время выступления на ПМЭФ-2023.

— Сегодня эти люди имеют право получать пособие, только если не работают, даже при желании подработать им нельзя этого делать, тогда потеряешь пособие. Нужно безусловно снять эти ограничения, — сказал президент.

По его словам, введение понятия «частичной занятости» решит все проблемы с законом для этой категории граждан.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента на ПМЭФ-2023.