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НовостиЭкономика16 июня 2023 12:57

Путин предложил узаконить понятие «частичная занятость»

Это поможет людям, которые не могут работать из-за риска потерять пособия
Роман ПОЛОСИКОВ
Фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил узаконить понятие «частичная занятость», что в перспективе поможет не лишиться пособий по уходу за детьми-инвалидами, имея дополнительный доход. Об этом он заявил во время выступления на ПМЭФ-2023.

— Сегодня эти люди имеют право получать пособие, только если не работают, даже при желании подработать им нельзя этого делать, тогда потеряешь пособие. Нужно безусловно снять эти ограничения, — сказал президент.

По его словам, введение понятия «частичной занятости» решит все проблемы с законом для этой категории граждан.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента на ПМЭФ-2023.