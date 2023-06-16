Путин назвал заморозку счетов россиян на Западе средневековьем и разбоем

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Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня 2023 года назвал средневековьем процедуру заморозки счетов российских бизнесменов в странах Запада.

- Многие из бизнесменов с удивлением убедились, когда заморожены счета на Западе. В голову никому не приходило такое. Разбой просто - закрыли, отобрали и не объясняют почему. Средневековье какое-то. У нашего народа есть меткая поговорка - где родился, там и пригодился, - сказал Путин на полях ПМЭФ-2023.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2023.