Путин призвал тщательнее прописать проверки бизнеса профильными ведомствами

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Сегодня российский бизнес подвергается проверкам только со стороны профильных ведомств, и весь этот процесс необходимо описать как можно более тщательно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума 2023 года.

«Проверки там, где они остаются, проводятся только профильными ведомствами. Надо всё прописать, прописать, как говорил известный наш комик, "тщательнее"», - говорит глава государства.

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