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НовостиЭкономика16 июня 2023 13:05

Путин призвал тщательнее прописать проверки бизнеса профильными ведомствами

Об этом президент заявил во время выступления на ПМЭФ-2023
Сергей КУДРИН
Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Сегодня российский бизнес подвергается проверкам только со стороны профильных ведомств, и весь этот процесс необходимо описать как можно более тщательно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума 2023 года.

«Проверки там, где они остаются, проводятся только профильными ведомствами. Надо всё прописать, прописать, как говорил известный наш комик, "тщательнее"», - говорит глава государства.

KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления