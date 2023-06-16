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НовостиЭкономика16 июня 2023 13:13

Путин предложил расширить программу льготного кредитования для турбизнеса

В нее стоит включить строительство аквапарков и горнолыжных курортов
Роман ПОЛОСИКОВ
Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин предложил расширить в стране программу льготного кредитования в области гостиничного бизнеса. Это он предложил во время выступления на ПМЭФ-2023.

— Предлагаю расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов, сделать акцент на поддержку самого востребованного сегмента - это три, четыре звезды, как вы знаете, — сказал глава государства.

Также он добавил, что в эту программу стоит включить строительство парков развлечений, горнолыжных курортов и аквапарков по всей стране.

KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента на ПМЭФ-2023.