Путин предложил расширить программу льготного кредитования для турбизнеса

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин предложил расширить в стране программу льготного кредитования в области гостиничного бизнеса. Это он предложил во время выступления на ПМЭФ-2023.

— Предлагаю расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов, сделать акцент на поддержку самого востребованного сегмента - это три, четыре звезды, как вы знаете, — сказал глава государства.

Также он добавил, что в эту программу стоит включить строительство парков развлечений, горнолыжных курортов и аквапарков по всей стране.

KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента на ПМЭФ-2023.