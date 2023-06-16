Путин призвал бизнесменов вкладывать деньги внутри России

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Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня 2023 года призвал российских бизнесменов вкладывать деньги и зарабатывать внутри своей страны.

- Нужно сделать так, чтобы наши граждане могли вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри в России, - сказал Путин на ПМЭФ-2023.

Надежность вложения денег внутри РФ сейчас выше, чем за рубежом, отметил президент. Путин "пожалел" бизнесменов, переводивших активы из офшоров в офшоры: они в конечном счете "попали", заявил глава государства. Кроме того, Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса РФ в российскую юрисдикцию.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2023.