Волонтёры «Единой России» эвакуировали 300 человек из затопленных районов Херсонской области

Эвакуированных жителей Херсонской области размещают в пунктах временного размещения в Скадовске и Железном Порту. Фото: ER.RU

Волонтеры «Единой России» эвакуировали 300 жителей населенных пунктов, затопленных в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС. Людей вывозят в безопасное место, обеспечивают едой, питьевой водой и вещами первой необходимости. В пунктах временного размещения в Скадовске и Железном Порту работают активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты», они оказали помощь более 5 тысячам человек.

Сразу после прорыва дамбы единороссы организовали доставку гуманитарной помощи в пострадавший регион. В затопленные поселки и в пункты временного размещения привозят воду, продукты, лекарства, одежду и бытовую химию. В населенных пунктах, оставшихся без централизованного водоснабжения, оборудовали места хранения технической воды для хозяйственных нужд.

«С начала чрезвычайной ситуации в Херсонской области «Единая Россия» доставила почти 90 тонн питьевой воды, - рассказал секретарь регионального отделения партии, замруководителя думской фракции Игорь Кастюкевич. – В пунктах временного размещения начали работать пункты обращения граждан – там приняли уже более тысячи человек. Все вопросы стараемся отрабатывать оперативно».

Волонтеры передали в ПВР около 700 наборов с вещами первой необходимости. По словам добровольцев, самый большой спрос у пострадавших людей – на лекарства.

«От регионального отделения партии передали нерецептурные препараты. Этого достаточно, чтобы закрыть потребность жителей. Кроме того, доставили бытовую химию. Каждый раз, когда приезжаем, общаемся с эвакуированными, узнаём, чем ещё помочь», – говорит активист Светлана Медведкова.

По ее словам, у некоторых пострадавших возникли проблемы с получением пенсий и других денежных выплат, поскольку у них не сохранились документы и банковские карты. Единороссы пообещали решить эту проблему совместно с Пенсионным фондом.

Кроме лекарств живущие в пунктах временного размещения граждане просят снабдить их медицинскими приборами.

«К нам обратились люди с просьбами достать слуховые аппараты. Будем заниматься. У них практически ничего из вещей не уцелело», – сообщил Игорь Черний – волонтер, работающий в ПВР Новониколаевки Скадовского района.

Добровольцы помогают пострадавшим в оформлении документов, участвуют в разгрузке гуманитарных грузов и медикаментов, находятся рядом с врачам во время вакцинации жителей.

«Они раздают горячее питание в столовых ПВР, организуют детский досуг. В Скадовске волонтёры работают в трёх пунктах временного размещения, в Железном Порту - в пяти», - рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Жители затопленных районов, нуждающиеся в поставках продуктов, воды или в другой помощи, могут обратиться в пункт приёма обращений граждан. Он работает на базе ПВР в Скадовске.