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НовостиЭкономика16 июня 2023 13:25

Путин: экономика России должна стать экономикой высоких зарплат

Труд должен достояно оплачиваться, заявил президент на ПМЭФ-2023
Дарья ЧИПУРНАЯ
Фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня 2023 года заявил о том, что Россия должна расширять свои экономические возможности.

- Расширение экономических возможностей России, потенциала, должно быть связано с ростом благосостояния граждан. Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. Только там, где труд достойно оплачивается, будут работать высококвалифицированные кадры. А значит только там возможно суверенное развитие, технологическое лидерство, - заявил Путин на полях ПМЭФ-2023.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2023.