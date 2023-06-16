Путин: Россия готова сотрудничать со странами, которые сами определяют свое будущее

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Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что страна продолжит укреплять свой суверенитет во всех областях, при этом останется открытой для сотрудничества.

“Сегодня у России насыщенная и амбициозная экономическая повестка. И трудности, с которыми сталкиваемся - стимул для всех нас. Мы будем укреплять наш суверенитет во всех областях и мы открыты для равноправного партнерства со всеми странами и теми, кто готов сам определять свое будущее”, — резюмировал президент.

Сайт “KP.RU” ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента на ПМЭФ-2023.