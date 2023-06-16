Путин: Украина начала войну с Россией при поддержке Запада в 2014 году

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня 2023 года заявил, что военные действия на Украине начались еще в 2014 году при поддержке Запада, а отказ западных партнеров исполнять Минские соглашения, вынудили Россию использовать ВС РФ.

- Я недавно встречался с нашими военкорами и отвечая примерно на такой же вопрос напомнил, что война на Украине, юго-востоке Украины, была начата украинским режимом при поддержке Запада в 2014 году, - заявил Путин на полях ПМЭФ-2023.

- Об этом никто не говорит на Западе - авиация, танки артиллерия. А что это, если не война? А потом наши партнеры публично отказались от урегулирования мирными средствами. И это вынудило нас использовать ВС РФ. Мы знаем, с чего всё началось. Подписывая Минские соглашения, партнеры не собирались ничего исполнять. Мы просто вынуждены были использовать вооруженные силы, - объяснил российский лидер.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2023.