Путин: страны Запада делают все, чтобы Россия понесла «поражение на поле боя»

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023 Фото: REUTERS

Запад всеми силами пытается сделать так, чтобы Россия понесла, как они говорят, «поражение на поле боя», однако у страны есть свои собственные задачи. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ-2023.

— Но вот что касается демилитаризации - скоро Украина перестанет вообще свою технику, все, на чем они воюют - все извне. Так долго не навоюешь, — подчеркнул глава государства

Он также подчеркнул, что сейчас противник пытается атаковать по нескольким направлениям, но нигде так и не добился результата.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2023.