Путин: в России построят минимум 260 торговых судов до 2028 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия в ближайшие 5 лет планирует существенно обновить торговый флот. Для этого будут использованы средства Фонда национального благосостояния. В общей сложности построят не менее 260 судов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2023.

— В ближайшие 5 лет мы существенно обновим торговый флот. Минпромторг уже внес изменения в масштабную судостроительную программу. Для ее реализации привлечем средства Фонда национального благосостояния, — сказал Путин.

Минимум 260 торговых судов будут построены с 2023 по 2028 годах только в рамках указанной программы. Также продолжится строительство ледокольного флота.

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления.