Путин: поляки спят и видят как вернуть Западную Украину

Владимир Путин Фото: БОБЫЛЕВ Сергей/ТАСС

Власти и простые жители Польши намереваются вернуть себе Западную Украину и вероятно сейчас все и идет к этому. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

— Ну поляки ладно, у них свои цели, они спят и видят как вернуть Западную Украину, — подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что возможно на Украине это отказываются понимать.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2023.