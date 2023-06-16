Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика16 июня 2023 13:51

Путин объяснил дефицит федерального бюджета переносом расходов и тратами на оборону

Часть расходов решено было перенести влево по графику, на более раннее время
Мила ГЕНЬ
Фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Небольшой текущий дефицит российского бюджета вызван переносом запланированных расходов на более ранние сроки. Этот шаг был осознанным, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, или как у нас говорят, влево по графику. Мы пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ, — пояснил Путин.

Также глава государства отметил, что обоснованно выросли затраты на оборонно-промышленный комплекс и вооружение. В целом, ситуация в финансовой сфере страны сбалансирована, отметил он.

Ранее президент России заявил, что с помощью предпринимателей всех уровней, а также активной работы органов власти удалось сохранить устойчивость экономики в условиях текущей непростой ситуации.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ.