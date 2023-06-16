Липецк признан Беговой столицей России

Фото: липецкаяобласть.рф

Регион-победитель определяется по результатам Всероссийского полумарафона «Забег.РФ», который проходит с 2017 года. В этом году состязания прошли в городах нашей страны 4 июня. Победитель выявляется на основе подсчета средней скорости, количества участников забега по отношению к численности населения и дистанции, которую они преодолели.

В этом году Липецк обошел в состязании Магадан и Санкт-Петербург. И теперь название города появилось на кубке наряду с Казанью, Владивостоком, Нижним Новгородом.

«Спорт – это энергия радости и созидания. Это позитивное движение, которое объединяет людей. В Липецкой области спортивный губернатор, в Липецке спортивный мэр. И, когда люди видят такой пример, они ощущают себя в одной команде. Это еще один повод гордиться своим краем, своей страной. Когда мы все вместе, люди становятся увереннее, видят, что спорт дает им возможность гордиться своим краем, страной, чувствовать себя в одной команде. Это энергия радости, энергия созидания. А мотивированность, заряженность на успех и слаженная работа привели Липецк к победе сегодня. Я поздравляю вас и желаю дальнейших побед», – отметил Олег Матыцин.

Игорь Артамонов подчеркнул, что нынешний полумарафон впервые прошел на Зеленом острове и привлек рекордное количество участников. На старт вышли свыше 4000 спортсменов из 181 города России.

«Приятно видеть, как все больше людей выбирают спорт и здоровый образ жизни. Нам удалось привлечь множество самых разных людей – в забеге участвовали и люди с ограниченными возможностями здоровья, юные спортсмены, представители проекта для старшего поколения «Активное долголетие». Мы набрали наивысший балл среди городов-участников. Хочу поблагодарить Ксению Казакову, организатора всех беговых мероприятий в регионе. Мы смогли войти в элиту бегового массового спорта. Уверен, что мы останемся в ней вместе с другими городами. У нас есть для этого все», – заявил Игорь Артамонов.