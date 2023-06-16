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НовостиЭкономика16 июня 2023 14:02

Президент Алжира заявил о важной роли России в снижении остроты мировых кризисов

Абдельмаджид Теббун выступил с речью на ПМЭФ-2023
Дарья ЧИПУРНАЯ
Фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня 2023 года высказался о роли России в нынешних мировых кризисах.

- Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних кризисов в мире, - заявил Теббун на полях ПМЭФ-2023, также пожелав удачи президенту России Владимиру Путину в исполнении им "грандиозной программы" в рамках экономики.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина и Абдельмаджида Теббуна на ПМЭФ-2023.