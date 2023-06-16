Путин заявил, что у попыток наступления Украины нет шансов

Владимир Путин Фото: БОБЫЛЕВ Сергей/ТАСС

Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 июня, сообщил о попытках наступления Вооруженных сил Украины. Однако, по словам главы государства, у Киева шансов здесь нет.

«Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, предпринимается очередная попытка… Противник пытается атаковать… Бой идет в данный момент времени. Я думаю, что у Вооруженных сил Украины шансов здесь нет и не будет», - сказал российский лидер, отвечая на вопрос в ходе заседания на ПМЭФ-2023.

Ранее о том, что ВСУ на линии соприкосновения сталкиваются с очень жестким сопротивлением России, в интервью американскому телеканалу NBC признался президент Украины Зеленский.

В свою очередь, Путин ранее подтвердил начало наступления украинской армии. Однако тогда он подчеркнул, что все предпринятые попытки провалились.