Путин: Россия не видит катастрофы в замене одних рынков продажи нефти на другие

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023 Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня 2023 года, заявил о сохранении объемов продаж нефти в условиях смены одних рынков на другие.

- Добыча растет и нас это вполне устраивает, объемы продаж приличные, да, сказывается на доходах бюджета и цены и объемы продажи на известные рынки. Но происходит постепенная замена одних рынков на другие. Никакой катастрофы мы не видим - это заставляет наши компании действовать более энергично, профессионально. Не просто довезти товар до порта и всё, - сказал Путин в ответ на вопрос американского политолога Дмитрия Саймса на полях ПМЭФ-2023.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2023.