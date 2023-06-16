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НовостиЭкономика16 июня 2023 14:16

Путин: Россия не видит катастрофы в замене одних рынков продажи нефти на другие

Добыча нефти и объемы продаж продолжают расти, заявил президент РФ на ПМЭФ-2023
Дарья ЧИПУРНАЯ
Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня 2023 года, заявил о сохранении объемов продаж нефти в условиях смены одних рынков на другие.

- Добыча растет и нас это вполне устраивает, объемы продаж приличные, да, сказывается на доходах бюджета и цены и объемы продажи на известные рынки. Но происходит постепенная замена одних рынков на другие. Никакой катастрофы мы не видим - это заставляет наши компании действовать более энергично, профессионально. Не просто довезти товар до порта и всё, - сказал Путин в ответ на вопрос американского политолога Дмитрия Саймса на полях ПМЭФ-2023.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2023.