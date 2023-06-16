Путин заявил, что решения ОПЕК+ по снижению добычи нефти не связаны с СВО

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что решения ОПЕК+ по снижению добычи нефти не связаны со специальной военной операцией. Этим он поделился во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

— Все решения ОПЕК+ по снижению добычи носят деполитизированный характер, не связаны с российской спецоперацией, а только с экономической целесообразностью, — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что российские компании в условиях ограничения продажи энергоресурсов начали действовать более профессионально. Сейчас некоторые начали заниматься переработкой.

Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина.