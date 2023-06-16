Столтенберг заявил, что лидеры НАТО не будут приглашать Украину на саммит в июле Фото: REUTERS

Лидеры НАТО не намерены приглашать Украину на саммит в Вильнюсе, который пройдет в июле. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

— Мы не будем обсуждать приглашение на саммите в Вильнюсе, но обсудим, как сделать Украину ближе к НАТО, — сказал генсек.

Он также подчеркнул, что уверен в том, что у членов альянса найдется общее решение вопроса о сближении Киева к НАТО на грядущем саммите.

Ранее Йенс Столтенберг ответил на слова своего предшественника Андреса Фог Расмуссена об участии сил НАТО в украинском конфликте, сказав, что в альянсе отказались от подобного сценария. Он добавил, что поддержка Украины будет заключаться в отправке Киеву оружия и боеприпасов.

Также Столтенберг признал, что большие потери в рядах ВСУ — неизбежность. Также будет много потерь военной техники, переданной Западом.