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НовостиПолитика16 июня 2023 14:32

Путин на ПМЭФ-2023 объявил минуту молчания в память о Сильвио Берлускони

Он заявил, что Берлускони был личностью мирового масштаба
Роман ПОЛОСИКОВ
Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

В память о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони, который скончался от онкологии, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил минуту молчания. Это произошло во время его выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

— Он был очень светлый, деятельный человек. Я считаю его личностью мирового масштаба. Я прошу прощения, попросил бы почтить его память минутой молчания, — заявил президент.

После этих слов, весь зал встал.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2023.