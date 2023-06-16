Путин на ПМЭФ-2023 объявил минуту молчания в память о Сильвио Берлускони

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

В память о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони, который скончался от онкологии, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил минуту молчания. Это произошло во время его выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

— Он был очень светлый, деятельный человек. Я считаю его личностью мирового масштаба. Я прошу прощения, попросил бы почтить его память минутой молчания, — заявил президент.

После этих слов, весь зал встал.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2023.