Сбербанк окончательно покинул европейский рынок, фото: материалы пресс-служб

Сбер завершил сделку по продаже своей дочерней компании Sber Verm gensverwaltungs AG in Abwicklung, ранее называвшейся Sberbank Europe AG, и с этого момента полностью ушёл с европейского рынка. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

«Группа Сбербанк объявляет о закрытии сделки по продаже 100 % акций дочерней компании в Австрии Sber Verm gensverwaltungs AG in Abwicklung австрийской компании, контролируемой Штефаном Зочлингом. Таким образом, Сбер полностью вышел с европейского банкового рынка», - говорится в сообщении компании.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, комментируя продажу дочерней компании, заявил о том, что руководство компании довольно сделкой, так как планирует направить все свои силы на развитие внутри России, где у корпорации 106 млн лояльных клиентов. Также Сбер собирается направить часть сил на развитие в дружественных РФ странах.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент России Владимир Путин объяснил зарубежному бизнесу, что РФ никого и никогда не выгоняла.