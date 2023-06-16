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НовостиПолитика16 июня 2023 17:28

Путин заявил, что США перевели диалог в поставки вооружения для Украины

Сейчас у России нет практически никаких контактов с администрацией Байдена
Роман ПОЛОСИКОВ
Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Соединенные Штаты перевели весь диалог с Россией в поставки вооружения для Украины. Такое заявление сделал Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

— Сейчас сожжем все, что они поставили, и посмотрим. Лучше бы они искали мирные средства. Пока до этого не дошло - они пытаются одержать на поле боя. Ну, флаг им в руки. Пока что не получается. И не получится, — заявил глава государства.

Также президент отметил, что на данный момент у Москвы нет никаких контактов с администрацией Джо Байдена, но Россия не отказывается от диалога.