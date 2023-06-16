Россельхозбанк поддержит в Липецкой области самозанятых с личными подсобными хозяйствами

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«Россельхозбанк – один из наших постоянных деловых партнеров. Во многом благодаря этому сотрудничеству аграрный сектор в экономике Липецкой области стал самым инновационным, самым инвестиционно привлекательным и высокотехнологичным. Липецкие аграрии не только полностью обеспечивают потребности наших жителей в продуктах питания, но и способны обеспечить ими несколько российских регионов. Потенциал отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства, применении самых передовых научных достижений», – подчеркнул во время подписания соглашения Игорь Артамонов.

Губернатор пояснил, что за последние почти четверть века Россельхозбанк направил в экономику региона свыше 146 млрд рублей. В аграрно-промышленный сектор было, в том числе, инвестировано 129 млрд рублей. В результате было профинансировано 24 проекта и обеспечена на 100% доступность финансовых услуг сельских территорий. В данный момент в приоритете Россельхозбанка финансирование участия Липецкой области в пилотном проекте РСХБ по финансовой поддержке самозанятых, ведущих личные подсобные хозяйства.

В ходе реализации подписанного на ПМЭФ-2023 соглашения Липецкая область и РСХБ будут решать приоритетные задачи социально-экономического развития Липецкой области. Так например, банк и руководство региона намерены совершенствовать условия для привлечения инвестиций, участвовать в создании агропромышленных, индустриальных и технологических парков, территории опережающего социально-экономического развития. Большое внимание будет уделено взаимодействию в рамках поддержки фермерства и продвижения фермерской продукции.

«Сельское хозяйство Липецкой области активно развивается – рост производства продукции за год составил 14%. По урожаю ряда культур, среди них соя и зерновые, достигнуты рекордные показатели. Эти успехи – хороший пример результативного взаимодействия руководства региона, нашего банка и агробизнеса. Дальнейшие перспективы развития видим во внедрении современных агротехнологий, новых интенсивных сортов сельхозкультур, глубокой переработке, расширении мощностей предприятий. Во всех этих направлениях у банка богатая экспертиза. Мы гордимся общими достижениями, и я уверен, что вместе мы сможем вывести сельское хозяйство Липецкой области на ещё более высокий уровень», – сказал Борис Листов.