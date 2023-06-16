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НовостиПолитика16 июня 2023 14:59

Президент Алжира заявил о желании присоединиться к БРИКС в ближайшее время

Это избавило бы страну от «некоторого давления»
Сергей КУДРИН
Президент Алжира заявил о желании присоединиться к БРИКС в ближайшее время, фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент Алжира заявил о желании присоединиться к БРИКС в ближайшее время, фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая вместе с президентом России Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума, заявил о желании в ближайшее время присоединиться к БРИКС, чтобы избавиться от «некоторого давления».

«Я говорю от имени своей страны (Алжира), что мы хотели бы в ближайшем будущем примкнуть к организации БРИКС для того, чтобы освободить нашу экономику от некоторого давления, которому мы подвергаемся», - заявил Теббун.

Алжирский лидер также подчеркнул важную роль России в снижении градуса остроты мировых кризисов, и пожелал удачи Владимиру Путину в реализации грандиозной экономической программы.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Египет официально подал заявку на вступление в БРИКС, организацию, в которой изначально состояли только пять государств.