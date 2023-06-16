Что произошло за день 16 июня: главные новости

Путин назвал Зеленского позором еврейского народа Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарном заседании на ПМЭФ-2023 поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском. Российский лидер рассказал, что у него много друзей среди евреев, и, по их словам, Зеленский – не еврей, а позор еврейского народа. Глава государства подчеркнул, что такие слова не являются шуткой, пояснив, что на пьедестал почета героев Украины возведены неонацисты и последователи Гитлера.

В ходе своего выступления на ПМЭФ-2023 российский лидер затронул множество важных для российской экономики и политики тем. Сайт KP.RU писал, о чем рассказал россиянам Владимир Путин.

Министр финансов России Антон Силуанов, который приехал на поля Петербургского международного экономического форума на новой Lada Aura, призвал других чиновников тоже отказаться от водителей, и самим садиться за руль, чтобы быть ближе к народу.

Новый автомобиль Lada Aura премиального сегмента для чиновников не завелся с двух попыток во время тест-драйва на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). За рулем авто был глава Сбербанка Герман Греф.

Тем временем в Польше разгорелся международный скандал. Так, в Варшаве задержали самолет с сотрудниками службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамофосы.