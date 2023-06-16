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НовостиПолитика16 июня 2023 15:08

Путин: Нам нечему учить Байдена, Россия будет делать то, что соответствует ее интересам

Россия же будет действовать в интересах своего народа, напомнил он
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин заявил, что не будет "учить" Байдена

Путин заявил, что не будет "учить" Байдена

Фото: ТАСС

Президент Владимир Путин заявил, что не намерен ничему учить президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом он рассказал во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

— Президент Байден - взрослый человек и опытный человек, не нам его учить, пусть делает, что считает нужным, а мы будем делать то, что соответствует интересам народа Российской Федерации и всем придется с этим считаться, — подчеркнул Путин.

Также глава государства поделился тем, что на данный момент у Москвы нет никаких контактов с администрацией президента США.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2023.