Сергей Перминов: России важен технологический суверенитет

Российская Федерация должна обретать технологический суверенитет. Об этом «Комсомольской правде» на ПМЭФ-2023 сообщил Сергей Перминов, заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», выступая на ПМЭФ-2023.

«На форуме очень много сессий посвящено именно будущему нашей страны, тому, как она будет развиваться», — заявил политик.

По его словам, образ будущего для партии – это «та живая материя, с которой мы работаем». То, что касается предметного развития и конкретных потребностей жителей нашей страны, это все сфокусировано в таких предметных программах, планах развития каждой территории, регионов и страны в целом.

Замсекретаря отметил, что образ будущего – это желаемый образ настоящего. …Это все меняется, трансформируется с точки зрения реализации конкретных задач здесь и сейчас.

«А с точки зрения горизонтов, этого отдаленного планирования это совпадает полностью с видением президента, того, как страна должна обретать тот самый (технологический – прим.) суверенитет», — подчеркнул Перминов.