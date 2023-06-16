Центробанк предрек исчезновение расчетов по Mastercard и Visa в России через три года Фото: Shutterstock

В течение трех лет в России практически исчезнут расчеты с помощью платежных систем Mastercard и Visa. Такое предположение сделала зампред Центробанка Ольга Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме.

— Доля Visa и Masterсard падает. Я думаю, на горизонте трех лет мы, действительно, будем внутри страны рассчитываться только своими платежными решениями, — подчеркнула Скоробогатова.

Также она отметила, что SWIFT перейдет на региональные платформы в течение ближайших пяти лет. Интеграция цифровых валют будет идти быстрыми темпами и после принятия соответствующего закона, начнется работа с цифровым рублем.

Помимо этого зампред Центробанка добавила, что уже сейчас идут обсуждения с рядом стран по вопросу интеграции национальных цифровых валют. Это может изменить платежную инфраструктуру во всем мире.

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