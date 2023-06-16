Путин заявил, что у некоторых мировых лидеров нет высшего образования

Владимир Путин намекнул на невысокий уровень образования у некоторых мировых лидеров Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин отметил невысокий уровень образования у некоторых мировых лидеров. Об этом российский лидер сообщил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня 2023 года.

Путин на полях ПМЭФ-2023 сказал, что бывший президент Франции Жак Ширак был человеком "энциклопедических знаний", в отличие от некоторых современных мировых лидеров.

- Некоторые сегодняшние лидеры не имеют даже высшего образования, но такова специфика политической системы в некоторых странах, что выбрасывает наверх людей вот с такой, скажем, слабой подготовкой общеобразовательной и культурным уровнем, - заявил российский лидер.

Напомним, сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2023, а также собрал основные тезисы с выступления главы государства.