Студенты из Ростова усовершенствуют логистического робота для научно-производственной компании

Студенты 4-го курса Института опережающих технологий «Школа Икс» ДГТУ.

Студенты 4-го курса Института опережающих технологий «Школа Икс» Донского государственного технического университета в рамках выпускной квалификационной работы заняты усовершенствованием роботизированного помощника для сортировки и транспортировки грузов на производстве. Заказчиком выступила научно-производственная компания «Бастион».

Робот поможет компании повысить скорость обработки грузов, снизить воздействие человеческого фактора, а также повысить эффективность производства.

Усовершенствование робота – второй этап проекта. Ранее студенты презентовали экспертам логистического робота, который способен перевозить малогабаритные грузы.

Механический помощник оснащен датчиками, которые позволяют ему выявлять динамические и статические объекты на пути следования и в случае необходимости посылать световые и звуковые сигналы.

Машина предназначена для сортировки и транспортировки грузов на производстве.

Кроме того, ребята разработали погрузочный стол, который оснащен датчиками. Датчики посылают сигнал роботу о нахождение груза на станции, далее робот выполняет задачу погрузки груза и транспортировки его на другую производственную линию. После происходит оповещение пользователя о начале транспортировки груза до назначенной станции.

– Мы планируем масштабировать проект. Сейчас наша главная задача – разработка системы, которая позволит внедрять логистического робота на любом производстве. В новой модели будет улучшенная сенсорика и появится более надежная ориентация робота в пространстве, – отметил инженер-электронщик проекта, студент четвертого курса Богдан Политиди.

Робот проектировался для транспортировки грузов в производственных компаниях, однако разработка может найти применение также на складских территориях и в офисах.

– Сегодня робот находится на этапе сборки. Все необходимое закуплено, детали находятся в процессе производства, переходная плата – на этапе отладки, все компоненты подготовлены к дальнейшей эксплуатации, - добавил Богдан Политиди.