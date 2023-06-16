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НовостиПолитика16 июня 2023 15:50

Песков: Россия и Турция делают все, чтобы быть хорошими соседями

Обе страны нацелены на тесное сотрудничество
Роман ПОЛОСИКОВ
Песков: Россия и Турция делают все, чтобы быть хорошими соседями

Песков: Россия и Турция делают все, чтобы быть хорошими соседями

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия и Турция намерены предпринимать все усилия, чтобы быть друг для друга хорошими соседями. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечая на вопросы журналистов.

— Москва и Анкара делают все, чтобы быть хорошими соседями, подчеркнул Песков.

Он также добавил, что далеко не все страны Запада разделяют русофобские настроения, а также многие страны стали проявлять большой интерес к БРИКС.

Ранее Песков заявил, что одним из главных приоритетов Владимира Путина остается выполнение социальных обязательств в России.