Калужская область и ОАЭ объединятся для перевозки грузов из Центральной России в Азию

Регион будет сотрудничать с эмиратской компанией DP World. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Калужская область обзавелась крупным зарубежным партнером из транспортно-логистической сферы. Регион договорился сотрудничать с одним из крупнейших в мире логистических операторов DP World из Объединенных Арабских Эмиратов. Соответствующий меморандум подписали в стенах Петербургского международного экономического форума губернатор Калужской области Владислав Шапша и исполнительный директор DP World Султан Ахмед бин Сулайем.

Эмиратская компания давно инвестирует в логистическую инфраструктуру по всему миру. А Калужская область, располагающая крупнейшим в центре России грузовым хабом, старается привлекать новые производства. Калужский мультимодальный центр «Фрейт Вилладж», расположившийся в индустриальном парке «Ворсино», занимается приемом крупных грузов и их перевалкой. «Грузовая деревня» служит важнейшим терминалом для вывода грузов за пределы Москвы. В хабе работают железнодорожный грузовой и автомобильный терминалы, таможенные и складские комплексы, площадки для промышленных предприятий.

Интересы сторон идеально объединились и вылились в договоренность о перевозке грузов между Центральной Россией и странами Азии.

Калужская область располагает крупным логистическим хабом и вдобавок является частью "Нового шелкового пути" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Калужская область, как территория опережающего экономического развития, территория с интересными инвестиционными возможностями, очень рада приходу компании DP World. Не так давно в «Ворсино» открылся грузовой контейнерный терминал, который вдвое увеличил силы нашей «грузовой деревни». С 2016 года наш регион является частью «Нового шелкового пути», международного транспортного коридора между Европой и Китаем. Несмотря на внешнеполитическую обстановку, мы продолжаем начатые проекты и будем рады совместной работе, - заявил Владислав Шапша.

Султан Ахмед бин Сулайем отметил важность новой совместной работы по перевозке грузов. Эмиратский бизнесмен подчеркнул, что мир не может снова оказаться в ситуации значительных логистических затруднений, обрушившихся во время пандемии. Теперь, порадовался бизнесмен, грузы будут доезжать до земель Ближнего Востока гораздо быстрее.

- Благодарим правительство Калужской области за поддержку нашей инициативы, - заключил Султан Ахмед бин Сулайем.