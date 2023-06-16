Песков уверен, что на Западе услышат речь Путина на ПМЭФ-2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Речь президента России Владимира Путина, которую он произнес во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) в пятницу, 16 июня, услышат на Западе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Услышат. Мне не кажется, а я уверен, — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов по итогам выступления главы государства.

Песков подчеркнул, что далеко не все страны коллективного Запада разделяют нынешние русофобские настроения, хотя при этом руководство некоторых стран все же остается оппонентом для России как страны и ее правительства в частности.

Также Дмитрий Песков, разговаривая с журналистами, привел пример хорошего сотрудничества. По его мнению, на данный момент Россия и Турция делают все, чтобы быть друг для друга хорошими соседями.