Глава Коми Уйба: инвесторы в арктическую зону получают серьезные льготы

Глава Коми Владимир Уйба Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Коми Владимир Уйба рассказал "Комсомольской правде" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о перспективах для бизнеса и инвестиций в регионе.

На территории Республики Коми есть четыре арктические сухопутные зоны, что дает очень серьезные преференции для бизнеса, заявил Уйба. Инвесторы, ставшие резидентами арктической зоны, получат внушительные преференции по налогам.

- И это очень хороший старт для любого бизнеса, даже для крупного, а уж тем более для среднего и мелкого. Это основополагающие налоги, которые складывают себестоимость и решают, быть бизнесу или не быть. Налог на прибыль, налог на имущество. Налог на имущество – пять лет. Налог на прибыль – 5 %. Существенные преференции. Это первое, почему нужно приходить инвесторам, бизнесу в Республику Коми, - отметил Уйба в разговоре с "КП".

Во-вторых, напомнил Уйба, Республика Коми славится своими большими запасами минерального сырья, в том числе угль, бокситы, кварцевые пески и титан. На сегодняшний день, по словам Уйбы, разведанные месторождения сырья пока не имеют привязки к определенному инвестору, соответственно, он открыт для инвестиций.

- Мы капитализируем Фонд развития промышленности в республике, представляя займы и кредиты. Причем займы могут быть беспроцентные, в зависимости от того, если инвестор приходит надолго, большое количество рабочих мест. Мы в этом смысле очень серьезно помогаем, - отметил Уйба.

Есть и еще одна сфера, где в Коми будут рады инвесторам, и это туризм.

- Известное чудо России - Маньпупунер. Кроме этого, у нас очень много маршрутов и направлений. Это и агротуризм, и промышленный туризм, по которым мы тоже готовы отдать целое направление. Это будет интересно, - сказал глава Коми.