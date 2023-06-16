Курс евро впервые с апреля поднялся выше 92 рублей Фото: REUTERS

Курс евро во время торгов в пятницу, 16 июня, превысил показатель в 92 рубля. Это, согласно данным Московской биржи, произошло впервые с 25 апреля этого года.

Согласно данным на 18:47 по московскому времени, курс европейской валюты вырос на 41 копейку и достиг показателя в 92 рубля.

Укреплялись также в ходе торгов доллар и юань. Так, курс американской валюты вырос до 84,21 рублей, китайской – до 11,78 рублей.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что курс евро во время торгов во вторник, 13 июня, превысил отметку 90 рублей, что произошло впервые с 28 апреля текущего года.

Финансовый эксперт Владимир Григорьев ранее прогнозировал, что курс рубля в июне будет переменчивым. Он заявлял, что резкого укрепления российской валюты не стоит ожидать.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос в рамках пленарного заседания на ПМЭФ-2023, сообщил, что РФ не участвует в процессе дедолларизации в рамках отношений с Соединенными Штатами.