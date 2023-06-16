Правительство рассмотрит законопроект о разрешении онлайн-торговли алкоголем в РФ

Председатель ассоциации компании интернет-торговли Артем Соколов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Законопроект, который подразумевает разрешение онлайн-продажи алкоголя в России, уже сейчас находится на рассмотрении в правительстве. Этим поделился с «КП» председатель ассоциации компании интернет-торговли Артем Соколов на ПМЭФ-2023.

Он отметил, что сама инициатива привлекла к себе достаточно много внимания, хотя на самом деле доставка алкоголя давно легальна во многих странах. В Казахстане и Киргизии такая система уже работает, также она известна в странах БРИКС — Индии, Китае и Бразилии.

— У нас предложение еще более, наверное, продвинутое и более технологичное, поскольку состоит оно в том, чтобы человек, если хочет заказать себе алкогольную продукцию, приходил на сайт, а там были Госуслуги, и он должен был через них авторизоваться, — добавил Соколов.

Таким образом, отмечает Соколов, будет автоматически понятно, сколько лет человеку, который покупает алкогольную продукцию. При этом специалист подчеркнул, что доставка алкоголя будет осуществляться в разрешенное время, которое установлено в каждом конкретном регионе.

Также, по словам Артема Соколова, технологии в России позволяют запустить онлайн-торговлю алкоголем уже сегодня, учитывая все законы страны и не допуская рисков продажи его несовершеннолетним.

Сам же запрет на доставку алкоголя появился в России в 2007 году, когда фактически еще не существовало рынка интернет-торговли. Эксперт подчеркнул, что уже сейчас в крупных городах можно организовать доставку алкоголя, но без законодательной базы это пока нелегально.

Как добавил Соколов, законопроект позволит сократить объем нелегальных продаж спиртных напитков в России. Сейчас, по некоторым подсчетам, на этот серый рынок приходится около 50 миллиардов рублей доходов в год.