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НовостиПолитика16 июня 2023 16:51

Песков: потенциал сотрудничества России с Китаем, Ираном и Индией очень большой

России нужно привыкнуть к "непростым партнерам", сказал пресс-секретарь президента РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Кремле оценили потенциал сотрудничества России с Китаем, Ираном и Индией

В Кремле оценили потенциал сотрудничества России с Китаем, Ираном и Индией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потенциал сотрудничества России с Китаем, Ираном и Индией еще не исчерпан, но впереди много работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях ПМЭФ-2023.

"Наш орел смотрит в две стороны. Открываются новые горизонты. Есть свои сложности, это непростые партнеры, к ним надо привыкать, они должны привыкнуть к нам", - сказал официальный представитель Кремля в интервью студии "Сделано в России".

Оценивая потенциал сотрудничества с этими странами, Песков сказал следующее: "Потенциал очень большой и он далеко не исчерпан. Еще работать и работать".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2023, говоря об амбициозной экономической повестке России, заявил о готовности к равноправному сотрудничеству с теми странами, которые сами определяют свое будущее.