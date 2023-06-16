Столтенберг: НАТО не видит оснований для изменения ядерной конфигурации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На данный момент НАТО не видит никаких причин для изменения ядерной конфигурации. Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав министерств обороны стран блока, проходившего в Брюсселе.

— Мы внимательно следим за тем, что делает Россия, остаемся бдительными. В то же время, мы не видим каких-либо изменений в позиционировании ядерного потенциала России, которые бы потребовали изменения нашего потенциала, — сказал генсек.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО не намерены приглашать Украину на грядущий саммит альянса, который пройдет в июле в Вильнюсе. Он отметил, что там будет лишь обсуждаться возможное сближения Североатлантического альянса с Киевом.

Также генсек подчеркнул, что в НАТО отказались от прямого участия в конфликте на Украине.