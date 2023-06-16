Нижегородская область – в тройке лидеров России по комфорту для инвесторов

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«В 2018 году Нижегородская область была на 70-м месте, и за следующие три года мы поднялись на 64 позиции. Было абсолютно понятно, над чем работать, и поэтому все шло достаточно просто, было очевидно, что каких-то вещей нет и их просто надо вводить. А вот дальше очень тяжело подниматься, поскольку уже настолько серьезная конкуренция, что нужно все время чего-то придумывать, предлагать инновационные решения. Отмечу, что рейтинг состояния инвестклимата прозрачный, с абсолютно понятными алгоритмами. Он нацелен на максимальное взаимодействие с бизнесом, что позволяет из года в год делать регион комфортнее для инвесторов. Важно, что оцениваются не только статистические показатели области, но и реальное мнение предпринимателей, работающих на нашей территории», — констатировал Глеб Никитин.

Рейтинг ежегодно составляется Агентством стратегических инициатив (АСИ). При его составлении оцениваются усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляются лучшие практики.

«В состав рейтинга входят показатели по четырем направлениям — регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка МСП», — пояснила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Глеб Никитин рассказал о проектах регионального правительства, которые принесли ощутимый эффект для улучшения инвестиционного климата. В результате, по итогам прошлого года инвестиции в основной капитал выросли и достигли 462,1 миллиарда рублей.

«В 2022 году Нижегородская область вошла в число семи пилотных регионов, где реализуется проект «Сквозной инвестиционный поток». На своем уровне мы уже смогли сократить общий строительно-инвестиционный цикл на 24 процента, а участие в проекте позволило нам найти дополнительные резервы для оптимизации процедур. Сейчас работаем в этом направлении. Кроме того, уделяем серьезное внимание цифровизации процессов. В частности, доработали портал ГИСОГД, на котором был запущен «Личный кабинет застройщика». Теперь инвестор в электронном виде может загрузить документацию и пройти самопроверку. Она помогает оперативно выявить моменты, которые необходимо доработать, то есть существенно экономит время», — подчеркнул губернатор и добавил, что область заключила 25 соглашений об информационном взаимодействии с основными ресурсоснабжающими организациями при ведении Информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Это существенно упростило работу с инфраструктурой.

Помимо этого в регионе модернизирован «Инвестиционный портал» и запущен сервис электронной подачи заявок на выдачу займов «Фасттрек52».