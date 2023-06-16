Электронный сертификат для соцвыплат планируется ввести в Нижегородской области

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С помощью электронного сертификата нижегородцы, которые имеют право на меры социальной поддержки, смогут самостоятельно приобретать отдельные виды товаров, работ и услуг за счет средств бюджетов.

«В России активно внедряются новые меры социальной поддержки, используются различные, в том числе цифровые, инструменты. Нижегородская область активно участвует в пилотных проектах и показывает хорошие результаты. Обязательно продолжим повышать эффективность и увеличивать объем мер поддержки», - рассказал Глеб Никитин.

Роман Артюхин убежден, что внедрение Казначейством России электронного сертификата напрямую соответствует миссии: «Способствовать лидерству России в мире по качеству управления общественными финансами во благо граждан».

«Электронный сертификат ускоряет и упрощает процесс получения мер государственной поддержки, при этом полностью обеспечивает целевое расходование средств бюджетов. Запуск такой формы предоставления социальной поддержки, как электронный сертификат, стал возможным благодаря современным подходам к цифровизации государственных функций в Казначействе России, а также тесному сотрудничеству с платежной системой «Мир». Уверен, что партнерство с нашими уважаемыми регионами позволит масштабировать применение электронного сертификата и сформировать успешный опыт для других субъектов Российской Федерации», - отметил глава Казначейства России.

В сертификате будут содержаться данные о том, в каком количестве и на какую предельную сумму можно приобрести товары, услуги или оплатить работы с его использованием. Средства электронного сертификата поступают на карту «Мир» любого банка. Оплата осуществляется аналогично операциям с использованием банковских карт.

«Процесс получения мер соцподдержки с электронным сертификатом станет в разы проще, люди смогут приобрести нужные им товары и главное - выбирать их самостоятельно. Электронный сертификат, средства на который могут поступать как из федерального, так и из регионального бюджета, уже апробирован и хорошо себя зарекомендовал. Преимущества такого способа получения мер поддержки оценили, например, жители ЯНАО. С подписанием соглашений регионов, где заработает сервис, стало больше. Уверен, в будущем этот опыт смогут перенять все субъекты страны», - пояснил Владимир Комлев.