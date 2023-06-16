ПМЭФ-2023: Нижегородская область договорилась об инвестициях на 251 миллиард

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«Подписанные на ПМЭФ соглашения – это вполне конкретные проекты, которые я рассчитываю увидеть реализованными в самом ближайшем будущем. Для нас очень ценно, что столько инвесторов готово заходить в Нижегородскую область и продолжать здесь реализацию своих проектов. Мы проводим большую работу для того, что быть комфортным для бизнеса регионом, и третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата – показатель того, что эти усилия дают результат», - заявил Глеб Никитин.

Глава региона пояснил, что договоренности касаются самых разных сфер экономики: химической, транспортной и логистической отрасли, туризма, сельского хозяйства.

«Приземлили» на ОЭЗ три крупных производства на общую сумму в 14 миллиардов рублей. В ТОР «Володарск» будет расширено импортозамещающее ткацко-отделочное производство. Делаем ставку и на туристическую сферу: первое в России соглашение о защите и поощрении капиталовложений в сфере туризма Минэк РФ заключил именно с нашим регионом и ООО «Экопарк-Нижний Новгород», - рассказал Глеб Никитин.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин констатировал, что Нижегородская область вошла в тройку ведущих регионов страны, где созданы наиболее благоприятные условия для инвесторов.

«Нижегородцы заключили на форуме соглашения на миллиарды рублей в ИТ, машиностроении, химии. Необходимо и далее поддерживать предпринимателей, особенно тех, кто делами подтверждает свое намерение работать в России, вкладываться в ее развитие. Надо смягчать налоговые режимы, сокращать проверки, решать кадровые вопросы. Дискуссии в рамках Петербургского форума помогают выработать конкретные меры, способные помочь создать экономику, в центре которой будет благополучие человека, высокий уровень жизни и привлекательность России для всего мира», - отметил Евгений Люлин.