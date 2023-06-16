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НовостиПроисшествия16 июня 2023 17:58

Курский губернатор Старовойт: один человек ранен при падении на дом беспилотника ВСУ

Житель получил легкое осколочное ранение, сообщил Роман Старовойт
Дарья ЧИПУРНАЯ
Губернатор Курской области Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Один человек пострадал в результате падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на частный дом в селе Коренево Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В результате прилета украинского беспилотника произошел взрыв, окна дома были выбиты. Один из местных жителей получил осколочные ранения. Ему помогли врачи бригады скорой помощи на месте, так как от госпитализации он отказался.

Кроме того, Старовой пообещал владельцу пострадавшего дома возместить нанесенный украинцами ущерб.

Напомним, ранее сегодня, 16 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система ПВО сбила вражеский беспилотник самолетного типа на границе Белгородского района и Яковлевского округа. Сообщений о пострадавших нет.