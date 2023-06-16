США обманулись, что потолок цен на нефть ослабляет Россию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

США обманулись, что «потолок цен» на российскую нефть сильно ударит по экономике России. Накануне заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что доходы в бюджет РФ серьезно сокращаются.

«Всего за шесть месяцев» они «значительно упали» — почти на 50% по сравнению с прошлым годом, приводит цифры министр. В подтверждение он приводит новый налог, введенный Кремлем для нефтяных компаний, якобы он призван компенсировать недостаток доходов.

Порой в Штатах звучат и более радикальные заявления – что «потолок цен» нанес сокрушительный удар по казне РФ. Однако многие аналитики считают, что ожидания не оправдываются.

Установленный коалицией потолок слишком высок, чтобы оказать существенное влияние. Показатель так и остался на отметке в 60 долларов за баррель. При этом, дисконт цены барреля российской нефти Urals по отношению к Brent продолжает снижаться с 34 долларов на конец февраля до почти 20 долларов на настоящий момент. Стабилизация связана во многом с сокращением объема добычи, который был согласован странами ОПЕК+.

- Многое будет зависеть и от стоимости Brent: если она будет выше 80, то, скорее всего, сильного сжатия дисконта не будет, так как цена реализации превысит 60 долларов, - сказал Ридусу портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.