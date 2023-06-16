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НовостиЭкономика16 июня 2023 18:19

США обманулись, что потолок цен на нефть ослабляет Россию

Максимальный показатель сделки остался 60 долларов, что не сильно сказывается на нефтяных доходах
Елена АКИМОВА
США обманулись, что потолок цен на нефть ослабляет Россию

США обманулись, что потолок цен на нефть ослабляет Россию

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

США обманулись, что «потолок цен» на российскую нефть сильно ударит по экономике России. Накануне заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что доходы в бюджет РФ серьезно сокращаются.

«Всего за шесть месяцев» они «значительно упали» — почти на 50% по сравнению с прошлым годом, приводит цифры министр. В подтверждение он приводит новый налог, введенный Кремлем для нефтяных компаний, якобы он призван компенсировать недостаток доходов.

Порой в Штатах звучат и более радикальные заявления – что «потолок цен» нанес сокрушительный удар по казне РФ. Однако многие аналитики считают, что ожидания не оправдываются.

Установленный коалицией потолок слишком высок, чтобы оказать существенное влияние. Показатель так и остался на отметке в 60 долларов за баррель. При этом, дисконт цены барреля российской нефти Urals по отношению к Brent продолжает снижаться с 34 долларов на конец февраля до почти 20 долларов на настоящий момент. Стабилизация связана во многом с сокращением объема добычи, который был согласован странами ОПЕК+.

- Многое будет зависеть и от стоимости Brent: если она будет выше 80, то, скорее всего, сильного сжатия дисконта не будет, так как цена реализации превысит 60 долларов, - сказал Ридусу портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.