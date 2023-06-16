Путин лично встретился с Валентиной Терешковой и вручил ей орден Гагарина Фото: Евгения ГУСЕВА

Президент России Владимир Путин провел личную встречу с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой, на которой вручил ей орден Гагарина. Встреча состоялась после выступления президента на ПМЭФ-2023.

— Позвольте обратиться к вам, используя ваш космический позывной: дорогая наша Чайка! Прежде всего хочу поздравить вас с юбилеем вашего полета, — сказал Путин.

Президент также отметил, что именно 16 июня 1963 года состоялся первый полет женщины-космонавта, подтвердив лидерство Советского Союза в освоении космоса. Владимир Путин добавил, что много лет до этого женщин не было в космосе.

Глава государства высоко оценил произведенную Терешковой научно-исследовательскую работу и добавил, что факт полета первой женщины в космос — свидетельство того, как в России относятся к женщинам и доверяют им.

— Мы восхищаемся тем, что и как вы делали в интересах России, — сказал президент Валентине Терешковой.

После этого она поблагодарила президента за такие слова и заявила, что никогда в жизни так не волновалась.

Ранее KP.RU писал, что Валентина Терешкова стала первой обладательницей ордена Гагарина. Саму награду утвердили менее месяца назад.