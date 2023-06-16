Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика16 июня 2023 18:32

Экономист Надоршин поддержал введение амнистии для бизнеса по валютным нарушениям

Инициатива прозвучала на ПМЭФ
Елена АКИМОВА
Экономист Надоршин поддержал введение амнистии для бизнеса по валютным нарушениям

Экономист Надоршин поддержал введение амнистии для бизнеса по валютным нарушениям

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На ПМЭФ президент РФ Владимир Путин предложил объявить амнистию для бизнеса, так как в 2022 году невозможно требовать от предпринимателей соблюдения валютного законодательства.

Экономист Евгений Надоршин согласен, что послабления сейчас нужны, так как бизнесменам еще предстоит сглаживать убытки, понесенные от ограничительных мер.

В настоящий момент, отмечает эксперт, если бизнес нарушает валютное законодательство, то из-за многочисленных ограничений, введенных в отношении нашей страны.

- Никакой вины в подавляющем большинстве случаев у бизнеса я не наблюдаю, — заявил Надоршин NEWS.ru.

Амнистию ввести можно, но стоит установить определенные ограничения, чтобы не было злоупотреблений со стороны предпринимателей.

Учитывая непростую обстановку в мире, экономист подчеркивает предложение «избавить бизнес и домохозяйства от ответственности за нарушения, вызванные санкциями и контрсанкциями с обеих сторон».

Закон о моратории по применению административной ответственности к российским резидентам за нарушение некоторых норм валютного законодательства вступил в силу летом 2022 года. Теперь мораторий продлят на 2024 год, передает "360".