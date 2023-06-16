Экономист Надоршин поддержал введение амнистии для бизнеса по валютным нарушениям
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На ПМЭФ президент РФ Владимир Путин предложил объявить амнистию для бизнеса, так как в 2022 году невозможно требовать от предпринимателей соблюдения валютного законодательства.
Экономист Евгений Надоршин согласен, что послабления сейчас нужны, так как бизнесменам еще предстоит сглаживать убытки, понесенные от ограничительных мер.
В настоящий момент, отмечает эксперт, если бизнес нарушает валютное законодательство, то из-за многочисленных ограничений, введенных в отношении нашей страны.
- Никакой вины в подавляющем большинстве случаев у бизнеса я не наблюдаю, — заявил Надоршин NEWS.ru.
Амнистию ввести можно, но стоит установить определенные ограничения, чтобы не было злоупотреблений со стороны предпринимателей.
Учитывая непростую обстановку в мире, экономист подчеркивает предложение «избавить бизнес и домохозяйства от ответственности за нарушения, вызванные санкциями и контрсанкциями с обеих сторон».
Закон о моратории по применению административной ответственности к российским резидентам за нарушение некоторых норм валютного законодательства вступил в силу летом 2022 года. Теперь мораторий продлят на 2024 год, передает "360".