Экономист Надоршин поддержал введение амнистии для бизнеса по валютным нарушениям Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На ПМЭФ президент РФ Владимир Путин предложил объявить амнистию для бизнеса, так как в 2022 году невозможно требовать от предпринимателей соблюдения валютного законодательства.

Экономист Евгений Надоршин согласен, что послабления сейчас нужны, так как бизнесменам еще предстоит сглаживать убытки, понесенные от ограничительных мер.

В настоящий момент, отмечает эксперт, если бизнес нарушает валютное законодательство, то из-за многочисленных ограничений, введенных в отношении нашей страны.

- Никакой вины в подавляющем большинстве случаев у бизнеса я не наблюдаю, — заявил Надоршин NEWS.ru.

Амнистию ввести можно, но стоит установить определенные ограничения, чтобы не было злоупотреблений со стороны предпринимателей.

Учитывая непростую обстановку в мире, экономист подчеркивает предложение «избавить бизнес и домохозяйства от ответственности за нарушения, вызванные санкциями и контрсанкциями с обеих сторон».

Закон о моратории по применению административной ответственности к российским резидентам за нарушение некоторых норм валютного законодательства вступил в силу летом 2022 года. Теперь мораторий продлят на 2024 год, передает "360".