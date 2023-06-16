Гастроэнтеролог Неронов советует отказаться от кваса, чтобы избежать обострения язвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-гастроэнтеролог, д.м.н. Владимир Неронов рассказал, как предупредить обострение язвы. Для этого нужно отказаться от курения и употребления кваса.

Если проблема дала о себе знать, то нужно продумать рацион. Прежде всего, принимать пищу нужно малыми порциями по 5-6 раз в день, тогда желудочный сок будет нейтрализован.

- Анестетиками, спиртными, газированными напиткам лучше не усугублять. Забудьте о курении, консервациях и копченостях – сказал Неронов РИАМО.

Квас и другие напитки, провоцирующие брожение, тоже стоит исключить из рациона. Вместо них нужно пить больше чаев и чистой бутилированной воды.

Если имеется диагностирована язва желудка, то даже малейшие изменения в рационе могут привести к обострению.

Одним из предвестников ухудшения состояния является тяжесть в желудке, тошнота и боль в верхней части живота, неприятный запах изо рта.

Половина всего населения планеты, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), страдает хроническим гастритом, а язвой болеют десять человек из тысячи. Весной риск обострения патологий особенно велик, передает Пятый канал.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует убрать из своего рациона кабачки. Клетчатка, которая содержится в приготовленных кабачках, способна вызвать обострение хронических болезней желудка, сообщает "360".

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