Экономист Антропов ответил, почему бюджету выгоден доллар по 80 руб, а россиянам - по 50 Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На полях ПМЭФ вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что оптимальный курс доллара для России в границах 80-90 рублей. Такой коридор оптимален для бюджета, экспортеров и импортеров. А вот россияне придерживаются иной позиции – для простых людей куда комфортнее слабый доллар. И это вполне логично.

Опросы Moneyman показали, что для 62,5% россиян оптимальный курс доллара — менее 50 рублей. И только 2,8% указали потолок в 80 рублей.

- В бытовом плане крепкий рубль — однозначное благо, это гарант повышения уровня жизни, - говорит Новым известиям экономист Иван Антропов.

Он приводит пример: в 2022 году, когда доллар опустился до 60 рублей, в Россию активно потянулись свежие иномарки с небольшим пробегом, к тому же, в таких условиях оплата импортного товара становится выгодной, как и покупать путевки за границу.

Может быть слабый рубль не выгоден и российским производителям. А вот экспортеры нефти и газа и бюджет как раз получают более высокие доходы, когда рубль слабее доллара.

Выступая на форуме глава Минфина Антон Силуанов отметил, что в нефтегазовые доходы России в 2023 году могут составить 8 трлн рублей, а вот для исполнения федерального бюджета необходимо 11,58 млрд.

Таким образом, чем выше доллар, тем больше доходов будет приносить экспорт нефти и газа. Планка «оптимальности» для американской валюты поднята до 80-90 рублей.