Полковник США Макгрегор: НАТО может начать конфликт с Россией после разгрома ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО может стать официально стороной конфликта на Украине в попытке спасти киевский режим после разгрома ВСУ. Такое заявление сделал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

— Сейчас неожиданно заговорили о том, что мы должны перебросить свои силы на Украину. Почему? По моему мнению, причина очевидна: мы теряем контроль над ситуацией, поскольку ВСУ находятся в критическом положении, — сказал Макгрегор.

Он также подчеркнул, что Запад не захочет признавать поражение в противостоянии с Россией и именно поэтому США могут содействовать еще большей эскалации конфликта. Эксперт предположил, что из-за опасений своего политического будущего, администрация Байдена с партнерами может решиться на прямую конфронтацию с Москвой.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что тактика Путина сорвала украинское наступление. Также он назвал российскую армию самой лучшей в мире.