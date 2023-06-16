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НовостиВ мире16 июня 2023 19:41

Офицер разведки США Риттер назвал встречу Путина с военкорами — поступком лидера

Он отметил, что Путин не боялся вопросов от военкоров
Роман ПОЛОСИКОВ
Офицер разведки США Риттер назвал встречу Путина с военкорами — поступком лидера

Офицер разведки США Риттер назвал встречу Путина с военкорами — поступком лидера

Фото: REUTERS

Встреча президента России Владимира Путина с военкорами — поступок настоящего лидера. Такой вывод сделал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

— Встреча Путина с военными корреспондентами — самое смелое решение, которое может принять руководитель страны, находящейся в состоянии военного конфликта, — подчеркнул Риттер.

Помимо этого он обратил внимание на то, что глава государства не боялся вопросов от военкоров, побывавших на передовой. Владимир Путин отвечал на все вопросы уверенно и спокойно, что и говорит о его лидерских качествах.

Также Риттер заявил, что подобное невозможно представить с участием Джо Байдена или любого другого президента Соединенных Штатов.

Ранее Скотт Риттер высоко оценил деятельность Владимира Путина и отметил, что он буквально спас Россию от гибели. По его словам, этот тезис никто не сможет отрицать.