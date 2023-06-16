Офицер разведки США Риттер назвал встречу Путина с военкорами — поступком лидера Фото: REUTERS

Встреча президента России Владимира Путина с военкорами — поступок настоящего лидера. Такой вывод сделал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

— Встреча Путина с военными корреспондентами — самое смелое решение, которое может принять руководитель страны, находящейся в состоянии военного конфликта, — подчеркнул Риттер.

Помимо этого он обратил внимание на то, что глава государства не боялся вопросов от военкоров, побывавших на передовой. Владимир Путин отвечал на все вопросы уверенно и спокойно, что и говорит о его лидерских качествах.

Также Риттер заявил, что подобное невозможно представить с участием Джо Байдена или любого другого президента Соединенных Штатов.

Ранее Скотт Риттер высоко оценил деятельность Владимира Путина и отметил, что он буквально спас Россию от гибели. По его словам, этот тезис никто не сможет отрицать.