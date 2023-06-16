Минобороны: в Сирии зафиксированы провокации со стороны подразделений США Фото: REUTERS

В Сирии зафиксированы провокации со стороны Вооруженных сил Соединенных Штатов. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

— В провинции Ракка отмечены провокационные действия со стороны подразделений вооруженных сил США. Выявлено движение двух автомобильных колонн патрулей так называемой «международной антитеррористической коалиции», — заявил Гуринов.

Он отметил, что двигались колонны по деконфликтованным маршрутам около населенных пунктов Квара и Эль-Тервазия. После инцидента российская сторона направила в адрес коалиции протест.

Также Гуринов отметил, что такие действия ВС США могут ставить под угрозу хрупкий баланс сил в регионе, которого удалось достичь усилиями российских военнослужащих. Провокации деструктивно влияют на обстановку в регионе.

Ранее стало известно, что для начала конфликта на Украине США устроили две провокации. Первой из них стало расширение НАТО с помощью Грузии и Украины, а вторая причина — формирование русофобского киевского режима с февраля 2014 года.